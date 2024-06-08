Швентек стала пятикратной чемпионкой «Больших шлемов» — догнала Шарапову и Хингис

Швентек стала пятикратной чемпионкой «Больших шлемов» | Источник: Sports.Ru

Это пятый титул Швентек на «Больших шлемах». Она чемпионка четырех «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и US Open-2022.

Она первой после Моники Селеш выиграла первые пять финалов ТБШ в карьере.

Полька сравнялась по количеству титулов на ТБШ с Мартиной Хингис и Марией Шараповой. В Открытой эре по этому показателю Швентек опережают 10 теннисисток.