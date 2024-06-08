17:27 (мск), источник: Sports.Ru

Швентек стала пятикратной чемпионкой «Больших шлемов» — догнала Шарапову и Хингис

Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Жасмин Паолини в финале «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:1.
Швентек стала пятикратной чемпионкой «Больших шлемов» | Источник: Sports.Ru

Это пятый титул Швентек на «Больших шлемах». Она чемпионка четырех «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и US Open-2022.

Она первой после Моники Селеш выиграла первые пять финалов ТБШ в карьере.

Полька сравнялась по количеству титулов на ТБШ с Мартиной Хингис и Марией Шараповой. В Открытой эре по этому показателю Швентек опережают 10 теннисисток.

Швентек 23 года и 9 дней. Только пять теннисисток были младше нее на момент пятой победы на ТБШ. Рекордсменка — Селеш, выигравшая пятый титул в 18 лет и 54 дня.

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