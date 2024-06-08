Четырехкратная! Ига Свентек снова не оставила шансов соперницам на «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» — любимый «Шлем» Иги Свёнтек. До сегодняшнего дня полька побеждала здесь трижды: в 2020, 2022 и 2023 годах. В 2021 году Ига в четвертьфинале уступила Марии Саккари, а титул тогда взяла чешка Барбора Крейчикова, которая нанесла обиднейшее поражение россиянке Анастасии Павлюченковой в трёх сетах (6:1, 2:6, 6:4).

Интересно, что Свёнтек вполне могла «пролететь» мимо нынешнего финала: Наоми Осака должна была дожимать заведомую фаворитку уже во втором круге, но буквально своими руками отдала выигранный матч. Очень обидно и для японки, и для общей интриги турнира. «Я удивлена её уровнем игры, особенно на грунтовом корте. Наоми была очень точна, видно, что она улучшила свою игру на грунте», — говорила тогда Ига.

Что касается Ясмин Паолини, то для неё текущий сезон и вовсе стал прорывным. Итальянка уже пробилась в топ-10 рейтинга, а также впервые в своей карьере добралась до финала турнира «Большого шлема». И это с небольшим ростом и слабыми по меркам тенниса габаритами, а значит, и далеко не лучшей подачей. Паолини стала лишь третьей итальянкой в Открытой эре, которой удалось выйти в финал «Ролан Гаррос», после Франчески Скьявоне (завоевала титул в 2010 году и дошла до финала в 2011-м) и Сары Эррани (дошла до финала в 2012 году).

Ясмин на нынешнем турнире попортила нервы многим болельщикам, обыграв и Элину Аванесян, и представляющую Казахстан москвичку Елену Рыбакину, и Мирру Андрееву в полуфинале. А Свёнтек, как мы помним, учинила форменный разгром Анастасии Потаповой в четвёртом круге — 6:0, 6:0.

«Поздороваюсь ли я с ней на польском перед матчем? Обязательно! Понимаю, что она суперчемпионка, и мне придётся сделать нечто невероятное, чтобы обыграть здесь трёхкратную победительницу турнира в финале», — призналась Паолини перед дебютным для себя финалом «Шлема».

Счёт личных встреч до сегодняшней встречи — 1−0 в пользу Иги (2−0, если считать не только «Шлемы» и турниры WTA). Интересно, что в прошлый раз они сыграли на самой ранней стадии турнира «Большого шлема», в первом круге US Open — 2022, а теперь их пути пересеклись в финале мэйджора. Тогда Свёнтек победила со счётом 6:3, 6:0. Также у них был поединок на «челленджере» в Праге (на грунте) в 2018 году, где полька выиграла 6:2, 6:1, но поскольку это уровень турниров ниже WTA, в официальный зачёт личных встреч он не идёт.

Что касается первого сета, то Ясмин сразу вошла в игру, она не потерялась на корте, не зажималась и заранее не проиграла этот финал в раздевалке, как это часто бывает в плане психологии. В самом начале партии итальянка смогла отыграть брейк-пойнт, а затем и сделала брейк на ошибках Иги.

Однако пришедшая в себя полька прибавила: лидер мирового рейтинга разыгрывала очки в высоком темпе с минимумом неточностей, гоняла соперницу по углам. До поры до времени Ясмин выдерживала такие розыгрыши, но потом начались вынужденные ошибки. Достаточно быстро Свёнтек перехватила инициативу и выиграла пять геймов подряд.

Сразу стало понятно, что Ига поймала кураж и почувствовала запах крови. Во втором сете преимущество Свёнтек уже не вызывало сомнений. Она в итоге выиграла 10 геймов подряд, но при этом Паолини удалось избежать «баранки». Полька действовала быстрее, она играла почти безошибочно, раскладывала мячи по углам, хорошо подавала, были отличные приёмы, в том числе и навылет, а Ясмин боролась за каждый мяч, но сегодня ей было нечем обыгрывать такую соперницу, которую мы уже по праву можем называть королевой «Ролан Гаррос» (хотя до Рафаэля Надаля, конечно, ещё далеко).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241599&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Блестящий турнир от Свёнтек, если взять за скобки упомянутый нами сложнейший матч второго круга с Наоми Осакой, когда Ига отыграла матчбол. 18 ударов навылет и 13 ошибок у Иги, 7 — 18 — у Ясмин. После матча с Осакой полька брала все партии уверенно, максимум отдавая только четыре гейма за сет. 21-я победа подряд в Париже для Иги.

Три подряд победы на «Ролан Гаррос» — это повторение результата Жюстин Энен. Выдающееся достижение.