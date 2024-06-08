Кафельников отметил большое количество талантливых теннисистов в России
Вице-президент Федерации тенниса России рассказал, что видит на соревнованиях много перспективных юниоров.
Вице-президент Федерации тенниса России рассказал, что видит на соревнованиях много перспективных юниоров.
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Теннисом в России занимаются много талантливых детей. Такое мнение на выставке-форуме «Россия» высказал победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде и вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.
8 июня на выставке «Россия» проходит День российского тенниса.
«Моя функция как вице-президента Федерации тенниса России не состоит в организации. Я как боевой пехотинец в поле смотрю соревнования, слежу за юниорами. В последнее время я видел очень много талантливых ребят, которые горят теннисом», — сказал Кафельников.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.