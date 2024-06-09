Алькарас победил Зверева и выиграл Roland Garros

Встреча закончилась со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 в пользу Алькараса, посеянного на турнире под третьим номером. Зверев получил четвертый номер посева. Испанец в третий раз победил на турнире Большого шлема.

С 2009 года в финалах Roland Garros неизменно выступал испанец Рафаэль Надаль или серб Новак Джокович. На этом розыгрыше турнира Надаль проиграл Звереву в первом круге, а Джокович снялся перед четвертьфиналом против норвежца Каспера Рууда в связи с повреждением правого колена.

Благодаря победе на Roland Garros Алькарас станет второй ракеткой мира. Испанец в возрасте 21 года и 35 дней стал самым молодым игроком, которому удалось победить в финалах турниров Большого шлема на трех разных покрытиях. В двух других финалах испанец обыграл Рууда на US Open в 2022 году и Джоковича в 2023 году на Уимблдоне. До этого таким достижением обладал Надаль (22 года и 243 дня в 2009 году).

Зверев стал вторым представителем Германии, вышедшим в финал Roland Garros. Ранее такого же результата достиг Михаэль Штих в 1996 году, тогда в финале немец уступил россиянину Евгению Кафельникову.

Алькарасу 21 год, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 14 титулов под эгидой организации. До этого испанец дважды становился победителем турниров Большого шлема: в 2022 году он выиграл US Open, в 2023 году — Уимблдон.

Звереву 27 лет, он является четвертой ракеткой мира. На счету теннисиста 22 титула под эгидой ATP. Выход в финал Roland Garros — лучший результат игрока на турнирах Большого шлема. До этого Зверев выходил в финал US Open в 2020 году, в котором в пяти сетах уступил австрийцу Доминику Тиму. В 2021 году Зверев стал победителем Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241409&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О турнире

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проводились на грунтовом покрытии, призовой фонд турнира составил более €53,47 млн. Из российских теннисистов на турнире побеждал Евгений Кафельников (1996).