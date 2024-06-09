Алькарас победил Зверева и выиграл Roland Garros
ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Испанец Карлос Алькарас обыграл представителя Германии Александра Зверева в финале Roland Garros. Соревнования завершились в Париже.
ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Испанец Карлос Алькарас обыграл представителя Германии Александра Зверева в финале Roland Garros. Соревнования завершились в Париже.
Встреча закончилась со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 в пользу Алькараса, посеянного на турнире под третьим номером. Зверев получил четвертый номер посева. Испанец в третий раз победил на турнире Большого шлема.
С 2009 года в финалах Roland Garros неизменно выступал испанец Рафаэль Надаль или серб Новак Джокович. На этом розыгрыше турнира Надаль проиграл Звереву в первом круге, а Джокович снялся перед четвертьфиналом против норвежца Каспера Рууда в связи с повреждением правого колена.
Благодаря победе на Roland Garros Алькарас станет второй ракеткой мира. Испанец в возрасте 21 года и 35 дней стал самым молодым игроком, которому удалось победить в финалах турниров Большого шлема на трех разных покрытиях. В двух других финалах испанец обыграл Рууда на US Open в 2022 году и Джоковича в 2023 году на Уимблдоне. До этого таким достижением обладал Надаль (22 года и 243 дня в 2009 году).
Зверев стал вторым представителем Германии, вышедшим в финал Roland Garros. Ранее такого же результата достиг Михаэль Штих в 1996 году, тогда в финале немец уступил россиянину Евгению Кафельникову.
Алькарасу 21 год, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 14 титулов под эгидой организации. До этого испанец дважды становился победителем турниров Большого шлема: в 2022 году он выиграл US Open, в 2023 году — Уимблдон.
Звереву 27 лет, он является четвертой ракеткой мира. На счету теннисиста 22 титула под эгидой ATP. Выход в финал Roland Garros — лучший результат игрока на турнирах Большого шлема. До этого Зверев выходил в финал US Open в 2020 году, в котором в пяти сетах уступил австрийцу Доминику Тиму. В 2021 году Зверев стал победителем Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.
Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проводились на грунтовом покрытии, призовой фонд турнира составил более €53,47 млн. Из российских теннисистов на турнире побеждал Евгений Кафельников (1996).
Следующим турниром Большого шлема станет Уимблдон, который проводится на травяном покрытии. Турнир пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне. После этого теннисисты выступят на Олимпийских играх в Париже, соревнования пройдут с 27 июля по 4 августа.