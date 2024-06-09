Шамиль Тарпищев оценил выступление российских теннисистов на «Ролан Гаррос»

У ребят на «Ролан Гаррос» сказался травматизм. Но ещё нужно учитывать, что они играют лучше на других покрытия. Сложнее было выиграть, чем проиграть. Но и Рублёв, и Медведев также были не в лучшей своей форме. Думаю, что это связано с теми травмами, которые были в Мадриде. Этот фактор налицо. Но также есть люди, которые лучше них играют на земле«, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.