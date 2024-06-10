Репетиция Олимпиады. Roland Garros завершился триумфом Алькараса

Встреча закончилась со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 в пользу Алькараса, имевшего на турнире третий номер посева. Зверев получил четвертый номер посева. Испанец в третий раз победил на турнире Большого шлема.

По мнению победителя двух турниров Большого шлема в миксте Андрея Ольховского, испанец провел финальный матч тактически грамотнее своего соперника. «Матч получился хорошим, но концовка полностью прошла под диктовку Алькараса. Первый сет получился непонятным, а в третьем у него случился срыв, но на усталости он как будто бы почувствовал игру и нашел свой ритм. Хочу отметить, что он тактически грамотнее играл, чем Зверев, надо поздравить его с победой», — отметил Ольховский в беседе с ТАСС.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Алькарас значительно превосходил Зверева в скорости, что определило исход матча. «Алькарас изначально был фаворитом, потому что он сильнее и быстрее, — сказал Янчук. — Зверев — техничный игрок, он все умеет, но Алькарас его заметно опережает, а это имеет огромное значение. Во время долгих розыгрышей у Зверева часто случался сбой», — сказал ТАСС Янчук.

«Матч получился равным, достойным финала, но у Алькараса был небольшой запас. Возможно, на более быстром покрытии Зверев бы и одержал победу, но здесь не хватало пробивной мощи. В любом случае он провел хороший турнир, одержал ряд хороших побед, но немного не хватило», — добавил собеседник агентства.

Благодаря победе на Roland Garros Алькарас станет второй ракеткой мира. Испанец в возрасте 21 года и 35 дней стал самым молодым игроком, которому удалось победить в финалах турниров Большого шлема на трех разных покрытиях. В двух других финалах испанец обыграл норвежца Каспера Рууда на Открытом чемпионате США (US Open) в 2022 году и серба Новака Джоковича в 2023 году на Уимблдоне. До этого таким достижением обладал испанец Рафаэль Надаль (22 года и 243 дня в 2009 году).

Доминирование Свёнтек

В женском одиночном разряде не было равных первой ракетке мира польке Иге Свёнтек. В финале, который длился чуть больше часа, она обыграла итальянку Жасмин Паолини. Многие матчи Свёнтек выигрывала на этом турнире убедительно и легко. Например, в четвертом круге она победила россиянку Анастасию Потапову со счетом 6:0, 6:0.

У польки были трудности только в матче против победительницы четырех турниров Большого шлема японки Наоми Осаки, возобновившей в 2024 году карьеру после рождения ребенка. Осака в решающей партии вела со счетом 5:3 и подавала на матч, однако уступила четыре гейма подряд. Японка оказалась единственной теннисисткой, сумевшей выиграть сет у Свёнтек.

Свёнтек в третий раз подряд выиграла Roland Garros, в Открытую эру ранее подобное удавалось уроженке Югославии Монике Селеш (1990−1992) и бельгийке Жюстин Энен (2005−2007). Всего у Свёнтек теперь четыре победы на Roland Garros, она также праздновала успех на этом турнире в 2020 году. Больше раз на этом соревновании в женском одиночном разряде побеждали американка Крис Эверт (7), немка Штеффи Граф, француженка Сюзанн Ленглен (обе — по 6), австралийка Маргарет Корт и француженка Адин Мэссон (обе — по 5). Ленглен и Мэссон выигрывали турнир до Открытой эры, Корт завоевала два трофея до Открытой эры (1962, 1964).

Оценивая победу Свёнтек, Ольховский отметил, что полька на сегодняшний день является единственной стабильной теннисисткой мира. «У меня не было никаких сомнений в победе Свёнтек. Изначально она считалась явным фаворитом, она выиграла в этом году турниры в Мадриде и Риме. Сейчас в женском теннисе ни у кого нет стабильности в игре и результатах, кроме Свёнтек, поэтому она на сегодняшний момент первая ракетка мира».

Победителями в мужском парном разряде стали хорват Мате Павич и Марсело Аревало из Сальвадора. Благодаря этому триумфу Павич собрал карьерный Большой шлем, победив на всех четырех турнирах Большого шлема по разу. У женщин в парных соревнованиях победу одержали американка Коко Гауфф и чешка Катерина Синякова, в соревнованиях смешанных пар — представительница Германии Лаура Зигемунд и француз Эдуард Роже-Васслен.

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Самый юная полуфиналистка в XXI веке

Одной из главных сенсаций турнира стало выступление 17-летней россиянки Мирры Андреевой. Спортсменка стартовала на Открытом чемпионате Франции с уверенной победы над американкой Эминой Бектас, во втором круге в трех сетах обыграла бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко. Затем россиянка в двух сетах справилась с американкой Пейтон Стирнс и представительницей Франции Варварой Грачевой, ранее выступавшей за Россию. Главный матч Андреевой на турнире состоялся в четвертьфинале, на этой стадии она встретилась со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Соболенко была явным фаворитом, в предыдущих очных встречах Андреева не выиграла у соперницы ни одного сета. Однако белоруска смогла лишь взять первый сет на тай-брейке, а в двух следующих уступила с одинаковым счетом — 4:6. Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года. Тогда швейцарка Мартина Хингис вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в возрасте 16 лет.

В полуфинале Андреева проиграла Паолини (3:6, 1:6). По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, на игре Андреевой сказалось нервное напряжение. «У Андреевой нервное истощение после победы над Соболенко, большая нервная нагрузка сказалась. В целом в полуфинале она играла нормально физически, но хуже стала играть, потому что нервная система утомляется в первую очередь», — сказал Тарпищев ТАСС.

Янчук считает, что на данный момент Андреева не готова выигрывать турниры Большого шлема, но через год или два она станет реальным претендентом. «Мирра очень хорошо, блестяще выступила на Roland Garros, выход в полуфинал — это несомненный успех. Она очень перспективная, талантливая теннисистка, но пока она не готова выигрывать турниры Большого шлема. Возможно, через год или два она уже будет реальным претендентом, но пока ей нужно набираться опыта и крепнуть физически», — отметил собеседник агентства.

Андреева также играла в паре с россиянкой Верой Звонаревой, их дуэт дошел до четвертьфинала. Из-за того, что четвертьфинальный матч должен был состояться сразу после встречи с Соболенко, россиянки снялись. «Они очень хорошо и уверенно играли пару. Я думаю, они вполне могли бы выиграть турнир, если бы расписание сложилось чуть по-другому», — сказал ТАСС тренер сборной России Игорь Куницын.

По итогам Открытого чемпионата Франции Андреева поднимется с 38-го на 23-е место в мировом рейтинге.

Результаты россиян

Другие российские спортсмены выступили не так ярко. У женщин, помимо Андреевой, до четвертого круга дошли Элина Аванесян и Потапова. У мужчин лучшим результатом стал выход Даниила Медведева в четвертый круг. Эксперты ожидали мощного выступления от Андрея Рублева, однако он дошел только до третьего круга. Одним из лучших среди россиян стал Павел Котов, который впервые в карьере дошел до третьего круга турнира Большого шлема. Он обыграл британца Кэмерона Норри и победителя трех турниров Большого шлема швейцарца Стэна Вавринку и уступил итальянцу Яннику Синнеру.

«В целом выступление удовлетворительное. Если говорить о мужчинах, то нашему лидеру Даниилу Медведеву сложно доминировать на грунтовых кортах. Наверное, чуть большего ждали от Андрея Рублева и Карена Хачанова, но у них не сложилось. Ярко выступил Павел Котов, но он попал на лидера мирового тенниса уже в третьем круге, а до этого одержал две блестящие победы», — сказал Янчук.

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«У девушек, безусловно, порадовала Мирра Андреева, наша новая звездочка. В остальном, особых успехов и не ожидалось, все сыграли в свою силу. Не все подошли в оптимальном состоянии к турниру, надеюсь, теннисисты наберут еще форму», — добавил собеседник агентства.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков назвал слабым выступление россиян в мужском одиночном разряде, однако отметил, что девушки выступили неплохо. «Ребята выступили слабо, я от них ожидал большего. Медведев и Рублев сыграли явно ниже своих возможностей, но порадовал Котов. Девушки выступили неплохо, я считал, что выход в четвертьфинал хоть кого-то будет большим успехом, а так трое вышли в четвертый круг, а Мирра Андреева выступила просто блестяще».

Выступление Надаля

Одно из главных событий турнира произошло в первом круге: на этой стадии сошлись бывшая первая ракетка мира, победитель 22 турниров Большого шлема, 14 раз выигрывавший Открытый чемпионат Франции испанец Рафаэль Надаль и олимпийский чемпион представитель Германии Александр Зверев. Зверев был фаворитом матча: 19 мая спортсмен победил на турнире серии «Мастерс» в Риме, а Надаль, напротив, не показывал перед соревнованиями выдающихся результатов. Испанец уступил в трех сетах, однако сумел навязать борьбу своему сопернику и имел шанс выиграть вторую партию, но не сумел взять гейм на своей подаче при счете 5:4.

После матча зрители стоя аплодировали Надалю. Зверев в послематчевом интервью на корте не был многословен, объяснив это тем, что, несмотря на победу, этот момент принадлежит его сопернику, после чего передал ему слово. Надаль отметил, что, возможно, провел свой последний матч на Roland Garros.

«Для меня нечто особенное чувствовать любовь болельщиков в месте, которое я больше всего люблю. Я должен поздравить Сашу с этим великолепным матчем и победой в Риме на прошлой неделе, желаю тебе удачи и всего наилучшего на турнире. У меня была мечта вернуться сюда, и вот я здесь, я был конкурентоспособным, у меня были шансы, но этого недостаточно для того, чтобы побеждать таких игроков, как Зверев. Тяжело говорить, что будет дальше, но с большой вероятностью это мой последний матч на Roland Garros, но не 100 процентов», — сказал Надаль.

Также спортсмен выразил надежду на возвращение в Париж для участия в Олимпийских играх. «Я надеюсь вернуться сюда для выступления на Олимпиаде. Это меня мотивирует, будет еще один шанс сыграть здесь. Надеюсь, мне удастся хорошо подготовиться», — отметил теннисист.

Надалю 38 лет, на данный момент он занимает 275-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, ранее испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах под эгидой организации. Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Новая первая ракетка мира

По итогам соревнований также сменится лидер мирового рейтинга у мужчин. В статусе первой ракетки мира и действующего победителя Открытого чемпионата Франции на турнир приехал Джокович. На ранних стадиях он без проблем одолел соперников, но в третьем круге, где противником был итальянец Лоренцо Музетти, сербу пришлось отыгрываться со счета 1:2 по сетам, а в следующем раунде Джокович провел пять сетов против аргентинца Франсиско Черундоло. Перед четвертьфинальным матчем против Рууда серб объявил о том, что снимается с турнира. После снятия он перенес операцию на колене, вероятно, спортсмен пропустит Уимблдон.

«За последние сутки мне пришлось принять несколько трудных решений, связанных с разрывом мениска, который случился в последнем матче. Пока я все это перевариваю, но рад сообщить, что операция прошла успешно. Я сделаю все возможное, чтобы восстановиться и набрать форму, а затем как можно скорее вернуться на корт», — сообщил Джокович в своих социальных сетях.

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Из-за того что Джокович не смог защитить титул, он лишится первой строчки в мировом рейтинге, пропустив вперед Синнера и Алькараса. 22-летний Синнер будет 29-м игроком и первым итальянцем, возглавившим рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. На Открытом чемпионате Франции он дошел до полуфинала, где уступил Алькарасу.

По мнению Янчука, Синнер добился значительного прогресса в своей игре и заслуженно возглавит мировой рейтинг. «Синнер в последнее время играл сильнее всех, выигрывал крупные турниры. Он добился значительного прогресса в игре, владеет всеми приемами, поэтому он заслуженно займет первую строчку в мире», — сказал Янчук.

Чесноков отметил, что снятие с турнира и потеря звания первой ракетки мира не означает, что Джокович скоро завершит карьеру. «Да, он потерял звание первой ракетки мира, но это нормально, кто-то приходит, кто-то уходит, так было всегда. Судя по тому, как он играл тут, это еще далеко не конец, говорить об этом рано. Два-три года он еще спокойно поиграет на высочайшем уровне», — сказал собеседник агентства.

Джоковичу 37 лет, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Отбор на Олимпиаду

После Открытого чемпионата Франции стало известно, кто из российских теннисистов поедет на Олимпиаду. Как сообщил ТАСС Тарпищев, на Олимпиаду в случае допуска поедут Медведев, Рублев, Хачанов и Роман Сафиуллин. У женщин выступят Дарья Касактина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Андреева. Также на Олимпиаду в парном разряде могут отобраться Звонарева и олимпийская чемпионка Елена Веснина.

«Мы определили по рейтингу участников одиночного турнира. Пары определяются по парному рейтингу. У нас есть игрок мировой десятки — Вера Звонарева, она имеет право выбирать партнера. Сложность такая, что играют две пары, один микст и четыре одиночника. Что касается микстов и пар, тут много сложностей. Есть защищенный рейтинг у Весниной. Если выше этого рейтинга не будет других, соответственно, она попадет на Олимпиаду», — рассказал Тарпищев на выставке-форуме «Россия».

Чесноков считает, что у российских теннисистов собрался хороший состав, однако отметил непредсказуемость олимпийского турнира. «Roland Garros в этом году был своего рода репетицией Олимпиады, потому что турнир пройдет на тех же самых кортах. С одной стороны, у нас хороший сильный состав, но с другой, с такой игрой, как на Roland Garros, немногие поборются за медали».

На Олимпиаде в Токио российские теннисисты завоевали одну золотую и две серебряные медали. По мнению олимпийского чемпиона, победителя двух турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде Евгения Кафельникова, российские спортсмены в Париже могут повторить результат Игр в Токио.

«Я поеду на Олимпийские игры в Париже и буду болеть за наших спортсменов. К сожалению, статус не тот, какой мы хотим, но все знают, из какой страны наши ребята. Никаких преференций у меня нет, я ко всем нашим теннисистам отношусь одинаково. Думаю, теоретически повторить результат Токио возможно, хотя грунт не наше любимое покрытие, но ребята доказывали, что умеют на нем играть, выигрывали турниры», — сказал Кафельников.

«В нынешней ситуации ребятам никакие советы не нужны. Они абсолютные профессионалы, со всем справятся, я за них не переживаю», — добавил олимпийский чемпион.

О турнире

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проводились на грунтовом покрытии, призовой фонд турнира составил более €53,47 млн. Из российских теннисистов на турнире побеждал Кафельников (1996).