Куницын оценил перспективы теннисистки Мирры Андреевой
Тренер мужской сборной России назвал спортсменку талантливой и работоспособной.
Тренер мужской сборной России назвал спортсменку талантливой и работоспособной.
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева является талантливой и работоспособной теннисисткой с большими перспективами. Такое мнение ТАСС высказал тренер мужской сборной России Игорь Куницын.
«Все говорят сейчас о Мирре Андреевой, которая показывает великолепные результаты, — сказал Куницын. — Замечательная девочка, очень талантливая и работоспособная, у нее большие перспективы. Очень многое будет зависеть от того, кто будет с ней работать На нее оказывается большое давление со стороны общественности и прессы, но думаю, и с этим она тоже справится, у нее все будет хорошо».
Андреевой 17 лет. Она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. На Открытом чемпионате Франции она дошла до полуфинала и стала самой юной участницей данной стадии на турнирах Большого шлема в XXI веке. Ранее она доходила до четвертого круга на Уимблдоне (2023) и Australian Open (2024). По итогам прошлого сезона WTA признала россиянку лучшим новичком года.