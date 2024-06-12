Куницын оценил перспективы теннисистки Мирры Андреевой

«Все говорят сейчас о Мирре Андреевой, которая показывает великолепные результаты, — сказал Куницын. — Замечательная девочка, очень талантливая и работоспособная, у нее большие перспективы. Очень многое будет зависеть от того, кто будет с ней работать На нее оказывается большое давление со стороны общественности и прессы, но думаю, и с этим она тоже справится, у нее все будет хорошо».