Теннисисты Надаль и Алькарас сыграют в парном разряде на Олимпиаде в Париже

МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас представят сборную Испании по теннису в парном разряде на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил капитан команды Давид Феррер, комментарий которого приводит газета Marca.

«Я не смог завоевать медаль как игрок, но надеюсь сделать это как капитан, — сказал Феррер. — Одна пара — это Надаль и Алькарас, а судьбу второй еще предстоит решить. Мы уверены, что медалей может быть больше одной».

В состав мужской команды вошли Надаль, Алькарас, Пабло Каррено-Буста, Алехандро Давидович-Фокина и Марсель Гранольерс, которому еще предстоит определить партнера в парном разряде. Надаль и Алькарас сыграют в обоих разрядах. У женщин в одиночке и в парах сборную Испании представят Сара Соррибес-Тормо и Кристина Букша.

Алькарасу 21 год, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 14 титулов под эгидой организации. Испанец трижды становился победителем турниров Большого шлема: в 2022 году он выиграл Открытый чемпионат США, в 2023 году — Уимблдон, в 2024 году — Открытый чемпионат Франции.

Надалю 37 лет, он располагается на 264-й позиции мирового рейтинга, ранее испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах ATP, в том числе 22 — на турнирах Большого шлема. По количеству побед на турнирах Большого шлема испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.