Теннисист Надаль не выступит на Уимблдоне

Надалю 37 лет, он располагается на 264-й позиции мирового рейтинга, ранее испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 22 — на турнирах Большого шлема. По количеству побед на турнирах Большого шлема испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.