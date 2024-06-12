Теннисист Надаль не выступит на Уимблдоне
Соревнования пройдут с 1 по 14 июля.
Соревнования пройдут с 1 по 14 июля.
МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участия в Уимблдоне. Об этом сообщил капитан сборной Испании на Олимпийских играх в Париже Давид Феррер, комментарий которого приводит газета Mundo Deportivo.
«Рафа не будет играть на Уимблдоне», — сказал он.
Надалю 37 лет, он располагается на 264-й позиции мирового рейтинга, ранее испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 22 — на турнирах Большого шлема. По количеству побед на турнирах Большого шлема испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.
Уимблдон — один из четырех турниров Большого шлема, который проводится на травяном покрытии. Соревнования в 2024 году пройдут с 1 по 14 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.