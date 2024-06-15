Даниил Медведев рассказал, зачем едет на Олимпиаду

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил РИА Новости, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов из заявки к участию в летних Олимпийских играх 2024 года. Далее решение по допуску россиян к Играм будет принимать комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по соответствию нейтральному статусу. В одиночном разряде у мужчин согласно рейтингу на Олимпиаду должны отправиться Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

«Не мне говорить, правильно ли участвовать в Олимпиаде в качестве нейтрального спортсмена, но я поеду на Игры для себя и для того, чтобы выложиться по максимуму. Переход от травы к грунту будет сложным, но интересным. Нам нужно будет уделить время, чтобы подготовиться как можно лучше, главное — вовремя», — цитирует Медведев Tennis Infinity.