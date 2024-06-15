Даниил Медведев рассказал, зачем едет на Олимпиаду
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что намерен выложиться на максимум на Олимпийских играх 2024 в Париже.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что намерен выложиться на максимум на Олимпийских играх 2024 в Париже.
Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил РИА Новости, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов из заявки к участию в летних Олимпийских играх 2024 года. Далее решение по допуску россиян к Играм будет принимать комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по соответствию нейтральному статусу. В одиночном разряде у мужчин согласно рейтингу на Олимпиаду должны отправиться Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.
«Не мне говорить, правильно ли участвовать в Олимпиаде в качестве нейтрального спортсмена, но я поеду на Игры для себя и для того, чтобы выложиться по максимуму. Переход от травы к грунту будет сложным, но интересным. Нам нужно будет уделить время, чтобы подготовиться как можно лучше, главное — вовремя», — цитирует Медведев Tennis Infinity.
На Олимпиаде-2020 в Токио Медведев дошел до четвертьфинала одиночного турнира, где уступил Пабло Карреньо-Бусте.
Игры пройдут с 26 июля по 11 августа, теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах Парижа.