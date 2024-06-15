Андрей Рублев пропустит Олимпиаду в Париже

«Да, Андрей не поедет на Игры в Париж. Сама только недавно узнала от него, что он не будет участвовать на Олимпиаде. Но он не сказал, почему. У него, конечно, было желание участвовать на этом турнире.



Думаю, это связано со здоровьем. Андрею просто надо найти время, чтобы вылечить свое горло. Полечить или удалить гланды. Он сейчас проходил курс лечения. Так понимаю, что после этого организм сильно ослаблен. Это мои предположения, а точные причины не знаю», — сказала Марьенко в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.