15:42 (мск), источник: Sport24

Андрей Рублев пропустит Олимпиаду в Париже

Российский теннисист Андрей Рублев пропустит Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщила мама теннисиста Марина Марьенко.

Источник: AP 2023

«Да, Андрей не поедет на Игры в Париж. Сама только недавно узнала от него, что он не будет участвовать на Олимпиаде. Но он не сказал, почему. У него, конечно, было желание участвовать на этом турнире.

Думаю, это связано со здоровьем. Андрею просто надо найти время, чтобы вылечить свое горло. Полечить или удалить гланды. Он сейчас проходил курс лечения. Так понимаю, что после этого организм сильно ослаблен. Это мои предположения, а точные причины не знаю», — сказала Марьенко в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

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