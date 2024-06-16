Анна Курникова поздравила Энрике Иглесиаса с днём отца, выложив фото их детей | Источник: Чемпионат.com

Спортсменка выложила снимок своего мужа, известного испанского певца Энрике Иглесиаса, с детьми и поздравила его с днём отца.

«С днём отца нашего папу! И всех пап на планете!» — подписала фото Курникова.

На момент написания новости пост уже прокомментировали победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Динара Сафина и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова.

Отметим, что у пары есть трое детей — двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года).