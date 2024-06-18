19:32 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко победно стартовала на турнире WTA-500 в Берлине

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно начала выступление на турнире WTA-500 в Берлине с призовым фондом $922,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Соцсети

В матче первого раунда белоруска, занимающая 19-е место в мировом рейтинге, переиграла девятую ракетку планеты греческую теннисистку Марию Саккари — 6:4, 6:2. В ⅛ финала Азаренко встретится с турчанкой Зейнеп Сонмез (157-й номер рейтинга WTA).

Еще одна представительница Беларуси третья ракетка мира Арина Соболенко начнет выступление со второго круга, где ее соперницей будет российская теннисистка Дарья Касаткина (14).

Турнир на открытых травяных кортах немецкой столицы завершится 23 июня.

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