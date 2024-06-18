Азаренко победно стартовала на турнире WTA-500 в Берлине

В матче первого раунда белоруска, занимающая 19-е место в мировом рейтинге, переиграла девятую ракетку планеты греческую теннисистку Марию Саккари — 6:4, 6:2. В ⅛ финала Азаренко встретится с турчанкой Зейнеп Сонмез (157-й номер рейтинга WTA).



Еще одна представительница Беларуси третья ракетка мира Арина Соболенко начнет выступление со второго круга, где ее соперницей будет российская теннисистка Дарья Касаткина (14).



Турнир на открытых травяных кортах немецкой столицы завершится 23 июня.