Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Крейчикову

В четвертьфинальном поединке Потапова (7) со счётом 6:1, 6:4 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021, 25-ю ракетку мира, чешку Барбору Крейчикову (2).

Встреча Потаповой с Крейчиковой продлилась 1 час и 12 минут.

За выход в финал турнира в Бирмингеме Потапова сразится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада, финалистка US Open — 2021, 6) — Айла Томлянович (Австралия).