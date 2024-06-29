Первая ракетка мира Синнер назвал соцсети нездоровым увлечением

«Социальные сети — это не реальная жизнь! Завтра я могу опубликовать фото, где я с большой улыбкой на лице, а на деле чувствую себя мрачно. Мне кажется это нездоровым. Предпочитаю жить без соцсетей», — сказал Синнер.