Россиянка Касаткина выиграла теннисный турнир в Великобритании

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Первая ракетка России Дарья Касаткина обыграла канадку Лейлу Фернандес в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Касаткиной, которая была посеяна на турнире под шестым номером. Фернандес выступала без номера посева.

Для Касаткиной прошедший финал стал четвертым в 2024 году, ранее она играла в финалах на турнирах в Абу-Даби, австралийской Аделаиде и американском Чарльстоне и во всех уступила. Больше финалов (5) в женском одиночном разряде в текущем сезоне только у лидера мирового рейтинга представительницы Польши Иги Свёнтек и четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

Касаткиной 27 лет, она занимает 14-е место в рейтинге WTA. На ее счету стало семь побед на соревнованиях под эгидой организации, теперь в ее активе есть завоеванные титулы на всех покрытиях. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Фернандес 21 год, она располагается на 30-й позиции мирового рейтинга. Спортсменка выиграла три турнира WTA. Канадская теннисистка является финалисткой Открытого чемпионата США 2021 года.