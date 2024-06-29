Диана Шнайдер выиграла теннисный турнир в Германии

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер обыграла представительницу Хорватии Донну Векич в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования прошли в немецком городе Бад-Хомбург.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:3 в пользу Шнайдер, которая, как и Векич, выступала на турнире без номера посева. Этот титул стал вторым в карьере россиянки, оба трофея она выиграла в этом сезоне. 4 февраля она стала победительницей соревнований в городе Хуахин (Таиланд).

Шнайдер 20 лет, она занимает 47-е место в мировом рейтинге. Россиянка в третий раз в карьере вышла в финал турнира WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

Векич 28 лет, она располагается на 49-й строчке мирового рейтинга. Хорватская теннисистка выиграла четыре титула на турнирах WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2023).