13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Швентек о том, кого из мира тенниса хотела бы пригласить на ужин: «Граф, Шарапову и Серену»

— Если бы вы могли пригласить на ужин трех человек из мира тенниса, кто бы это был?

Швентек о том, кого из мира тенниса хотела бы пригласить на ужин: «Граф, Шарапову и Серену» | Источник: Sports.Ru

— Точно со Штеффи Граф. Хотелось бы встретиться с ней, поговорить и обсудить наш опыт. Еще Мария Шарапова. Мы никогда не общались, потому что она заканчивала карьеру, когда я только начинала. Она принимала хорошие решения за пределами корта в плане бизнеса и со всем хорошо справлялась. На нее можно ориентироваться.

И Серена.

— Вас больше вдохновляет форхенд Штеффи или ее сосредоточенность и дисциплина?

— Ее характер. Мне сложно сравнивать стили, потому что очевидно, мы играем в разные эпохи. Трудно найти схожие вещи. Особенно, если говорить об ее бэкхенде, слайсе и выходах к сетке — это не моя игра (улыбается). Так что характер.

13 самых титулованных теннисисток в истории. Швентек догнала Шарапову и Хингис.

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