Швентек о том, кого из мира тенниса хотела бы пригласить на ужин: «Граф, Шарапову и Серену» | Источник:

— Точно со Штеффи Граф. Хотелось бы встретиться с ней, поговорить и обсудить наш опыт. Еще Мария Шарапова. Мы никогда не общались, потому что она заканчивала карьеру, когда я только начинала. Она принимала хорошие решения за пределами корта в плане бизнеса и со всем хорошо справлялась. На нее можно ориентироваться.