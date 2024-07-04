Теннисистка Калинская вышла в третий круг Уимблдона

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Чехии Марию Боузкову в матче второго круга Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Калинской, которая посеяна на турнире под 17-м номером, у Боузковой не было номера посева. В третьем круге Калинская сыграет с победительницей встречи между россиянками Людмилой Самсоновой (15-й номер посева) и Элиной Аванесян (без номера посева).

Калинской 25 лет, она занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open 2024 года, также в ее активе три победы на турнирах WTA в парном разряде.

25-летняя Боузкова занимает 40-е место в мировом рейтинге. Чешская теннисистка выиграла один турнир WTA в карьере. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Уимблдона, что является лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема.