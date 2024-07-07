Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона
ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.
ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.
В четвертом круге Медведев играл с болгарином Григором Димитровым. Болгарин снялся из-за травмы при счете 5:3 в пользу Медведева в первом сете. Медведев имеет пятый номер посева, Димитров был посеян под 10-м номером. В четвертьфинале российский теннисист сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является первой ракеткой России. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Димитрову 33 года, он располагается на 10-й строчке мирового рейтинга. На его счету девять титулов ATP. Димитров трижды доходил до полуфиналов турниров Большого шлема. В 2017 году он стал победителем Итогового турнира ATP.
Уимблдон — один из четырех турниров Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования проходят с 1 по 14 июля, их призовой фонд составляет $63 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас.