Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона

В четвертом круге Медведев играл с болгарином Григором Димитровым. Болгарин снялся из-за травмы при счете 5:3 в пользу Медведева в первом сете. Медведев имеет пятый номер посева, Димитров был посеян под 10-м номером. В четвертьфинале российский теннисист сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является первой ракеткой России. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Димитрову 33 года, он располагается на 10-й строчке мирового рейтинга. На его счету девять титулов ATP. Димитров трижды доходил до полуфиналов турниров Большого шлема. В 2017 году он стал победителем Итогового турнира ATP.