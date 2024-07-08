Джокович в рекордный 60-й раз сыграет в ¼ финала «Большого шлема»
Новак Джокович обыграл Хольгера Руне в четвертом круге Уимблдона (6:3, 6:4, 6:2).
Новак Джокович обыграл Хольгера Руне в четвертом круге Уимблдона (6:3, 6:4, 6:2).
37-летний серб стал первым игроком в истории мужского тенниса, который 60 раз выходил в четвертьфинальную стадию турниров «Большого шлема».
В активе Новака 18 четвертьфиналов «Ролан Гаррос», 15 на Уимблдоне, 14 на Открытом чемпионате Австралии и 13 на Открытом чемпионате США.
Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема».