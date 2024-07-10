Новак Джокович и Елена празднуют десятую годовщину брака: личные фото супругов

Новак Джокович и Елена Ристич познакомились в старших классах школы и начали встречаться в 2005 году. Они обручились в сентябре 2013 года, а 10 июля 2014 года пара поженилась на острове Святого Стефана в Черногории. В октябре 2014 года у них родился сын Стефан, а в сентябре 2017 года — дочь Тара.