Новак Джокович и Елена празднуют десятую годовщину брака: личные фото супругов
24-кратный чемпион турниров Большого шлема Новак Джокович и его супруга Елена отмечают десятую годовщину со дня свадьбы.
24-кратный чемпион турниров Большого шлема Новак Джокович и его супруга Елена отмечают десятую годовщину со дня свадьбы.
Новак Джокович и Елена Ристич познакомились в старших классах школы и начали встречаться в 2005 году. Они обручились в сентябре 2013 года, а 10 июля 2014 года пара поженилась на острове Святого Стефана в Черногории. В октябре 2014 года у них родился сын Стефан, а в сентябре 2017 года — дочь Тара.
«Десять лет в команде, десять лет вместе, десять лет, Елена, я люблю тебя вечно», — написал Ноле в своих соцсетях.
Своеобразный подарок к годовщине Новаку сделал Алекс де Минор — он снялся с четвертьфинального матча Уимблдона из-за травмы бедра, таким образом пропустив серба в полуфинал без борьбы.