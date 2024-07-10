20:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Карен Хачанов выпустил обращение к болельщикам о своих неудачных результатах

Серебряный призёр Олимпиады-2020 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выпустил обращение к болельщикам на фоне ряда своих неудовлетворительных результатов.

Карен Хачанов выпустил обращение к болельщикам о своих неудачных результатах | Источник: Getty Images

Напомним, Хачанов неудачно выступил на последних двух турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» — 2024 Карен во втором круге проиграл лаки-лузеру Йозефу Ковалику в пяти сетах. На той же стадии и тоже в пяти сетах Хачанов проиграл и на текущем Уимблдоне квалифаеру Кентену Алису.

«Последние несколько недель выдались нелёгкими, как итог — результаты пошли не так, как я хотел бы. Пришло время восстановиться и вернуться к работе с хорошим настроем на предстоящие недели! Очень воодушевлённый и мотивированный.

Спасибо людям, которые поддерживают меня, несмотря ни на что. Это многое значит!» — написал Хачанов в своих социальных сетях.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь