Карен Хачанов выпустил обращение к болельщикам о своих неудачных результатах

Напомним, Хачанов неудачно выступил на последних двух турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» — 2024 Карен во втором круге проиграл лаки-лузеру Йозефу Ковалику в пяти сетах. На той же стадии и тоже в пяти сетах Хачанов проиграл и на текущем Уимблдоне квалифаеру Кентену Алису.

«Последние несколько недель выдались нелёгкими, как итог — результаты пошли не так, как я хотел бы. Пришло время восстановиться и вернуться к работе с хорошим настроем на предстоящие недели! Очень воодушевлённый и мотивированный.



Спасибо людям, которые поддерживают меня, несмотря ни на что. Это многое значит!» — написал Хачанов в своих социальных сетях.