15:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Карлос Алькарас за день до финала Уимблдона играл в гольф

В субботу, 13 июля, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провёл день перед финалом Уимблдонского турнира за игрой в гольф вместе с членами Королевского гольф-клуба.

Карлос Алькарас за день до финала Уимблдона играл в гольф | Источник: Getty Images

Сегодня, 14 июля, испанский теннисист на травяных кортах Лондона встретится со вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем из Сербии в финальном матче Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск.

В общей сложности Алькарас и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3−2 в пользу серба. Ещё один матч теннисисты провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.

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