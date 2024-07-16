«Чем важнее турнир я проиграю, тем больше резонанс». Джокович — о СМИ

«Логично, что люди говорят об этом сейчас, кажется, что вы всегда ищете подобные заголовки и грандиозные новости. Многие люди недовольны тем, что я по-прежнему в числе лучших, поэтому они будут с нетерпением ждать этих перемен. Это неотъемлемая часть моей спортивной карьеры, и мне всегда удаётся работать, выступать и жить с этим. Очевидно, что чем важнее турнир я проиграю, тем больше будет резонанс в СМИ», — сказал Джокович на пресс-конференции.