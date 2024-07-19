21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия).

Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге | Источник: Getty Images

В четвертьфинале он не испытал проблем с 34-м номером рейтинга АТР китайцем Чжаном Чжичжэнем, обыграв его со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Зверев выполнил десять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету его китайского соперника три эйса и ни одной двойной ошибки. Чжичжэнь не заработал ни одного брейк-пойнта на подаче Зверева.

В полуфинале Александр Зверев сыграет с 49-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом-Портеро. В ¼ финала он обыграл четвёртого сеяного турнира Франсиско Серундоло.

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