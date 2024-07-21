Рафаэль Надаль проиграл Боржешу в финале турнира в Бостаде | Источник: Getty Images

В финальном матче он уступил 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу со счётом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 28 минут. В рамках встречи Надаль не выполнил ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Боржеша две подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.