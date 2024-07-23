20:41 (мск), источник: БЕЛТА

Герасимов победил на старте турнира ATP Challenger Tour в Испании

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на турнире ATP Challenger Tour в испанской Сеговии с призовым фондом 37 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В сегодняшнем поединке первого раунда белорус, занимающий 253-е место в мировом рейтинге, переиграл в двух сетах итальянского теннисиста Фабрицио Андалоро, который находится на 574-й позиции, — 6:4, 6:3. В ⅛ финала оппонентом Герасимова будет испанец Альварес Варона (751-й номер рейтинга АТР).

Во втором круге женского турнира в румынских Яссах белорусская теннисистка Александра Саснович (104) уступила российской теннисистке Мирре Андреевой (32) — 1:6, 3:6. В игре за выход в полуфинальную стадию Андреева встретится с хорватской теннисисткой Леой Бошкович (202).

Соревнования в Румынии завершатся 26 июля, а турнир в Испании финиширует на два дня позже.

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