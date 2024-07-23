Герасимов победил на старте турнира ATP Challenger Tour в Испании

В сегодняшнем поединке первого раунда белорус, занимающий 253-е место в мировом рейтинге, переиграл в двух сетах итальянского теннисиста Фабрицио Андалоро, который находится на 574-й позиции, — 6:4, 6:3. В ⅛ финала оппонентом Герасимова будет испанец Альварес Варона (751-й номер рейтинга АТР).



Во втором круге женского турнира в румынских Яссах белорусская теннисистка Александра Саснович (104) уступила российской теннисистке Мирре Андреевой (32) — 1:6, 3:6. В игре за выход в полуфинальную стадию Андреева встретится с хорватской теннисисткой Леой Бошкович (202).



Соревнования в Румынии завершатся 26 июля, а турнир в Испании финиширует на два дня позже.