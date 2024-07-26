16-летний теннисист из Казахстана стал автором исторического достижения

В мужской сетке одиночного разряда один из полуфиналистов — 16-летний казахстанец Амир Омарханов. В ¼ финала карагандинский юниор победил представителя Индии Праджвала Дева (737 АТР) со счетом 6:2, 2:6, 6:2. На пути к своему сенсационному полуфиналу Амир обыграл сильных игроков из мужского рейтинга ATP.

На прошлой неделе Омарханов, благодаря выходу во второй круг «Челленджера» здесь же в Астане, набрал первые 4 очка в рейтинге АТР и теперь он — 1349-я ракетка мира во взрослом рейтинге ATP. Также Амир является 15-й ракеткой мирового юниорского рейтинга.