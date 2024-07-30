22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко: Отказ от Уимблдона дался тяжело. Я никогда не снималась с турниров из-за травм

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что ей тяжело далось снятие с Уимблдона-2024.

Источник: Reuters

«Было тяжело пропускать Уимблдон, потому что я никогда не снималась с турниров из-за травм. Даже если я была травмирована, я всё равно играла. С трудом, но я могла играть. Такое произошло со мной впервые. Но я решила позаботиться о здоровье, пройти необходимую реабилитацию, восстановиться и стать сильнее», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Прошлогодняя полуфиналистка Соболенко отказалась от участия прошедшем Уимблдоне из-за травмы плеча. Арина отмечала, что это очень редкая и нехарактерная для теннисистов травма. Турнир выиграла чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 чешка Барбора Крейчикова.

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