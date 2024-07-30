Соболенко: Отказ от Уимблдона дался тяжело. Я никогда не снималась с турниров из-за травм

«Было тяжело пропускать Уимблдон, потому что я никогда не снималась с турниров из-за травм. Даже если я была травмирована, я всё равно играла. С трудом, но я могла играть. Такое произошло со мной впервые. Но я решила позаботиться о здоровье, пройти необходимую реабилитацию, восстановиться и стать сильнее», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.