Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли на старте турнира в Монреале

Матч продолжался ровно 1 час. В рамках встречи россияне выполнили четыре эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету Гласспула и Мектича четыре подачи навылет, две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 12.