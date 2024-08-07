«Это не мои ожидания». Соболенко ответила на вопрос о давлении со стороны болельщиков

«От меня многого ожидают? Но это не мои ожидания, а чьи-то еще. Думаю, я готова не думать об этом. Я просто пытаюсь сосредоточиться на себе, и, да, я знаю, что если я смогу показать свой лучший теннис, то знаю, на что способна. Я могу показать действительно хороший результат на турнире. Я просто пытаюсь сосредоточиться на себе и показывать свой лучший теннис каждый раз, когда я выхожу на корт», — приводит слова Соболенко

The Tennis Letter.