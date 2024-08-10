Азаренко снялась с матча со Стирнс и покинула турнир в Торонто
19-я ракетка мира Виктория Азаренко не смогла выйти в четвёртый круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада).
19-я ракетка мира Виктория Азаренко не смогла выйти в четвёртый круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада).
Белорусская спортсменка во втором сете отказалась продолжать матч третьего круга с американкой Питон Стирнс. На момент отказа Азаренко счёт был 4:6, 2:4 в пользу её соперницы.
Матч между теннисистками длился 1 час 36 минут. В его рамках Азаренко выполнила пять эйсов и допустила четыре двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Стирнс три эйса и четыре двойные ошибки, американка реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.