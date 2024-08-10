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МОК разрешил нейтральным спортсменам принять участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

Нейтральные спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Парижа-2024. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете.

Источник: Reuters

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В церемонии открытия нейтральные атлеты не участвовали.

«Отдельные нейтральные спортсмены (AIN) могут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

Решение исполкома МОК было принято на основании того, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены. Флага AIN не будет», — заявили в МОК.

В Олимпиаде-2024 принимали участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент все они покинули Париж.