МОК разрешил нейтральным спортсменам принять участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В церемонии открытия нейтральные атлеты не участвовали.
«Отдельные нейтральные спортсмены (AIN) могут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.
Решение исполкома МОК было принято на основании того, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены. Флага AIN не будет», — заявили в МОК.
В Олимпиаде-2024 принимали участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент все они покинули Париж.