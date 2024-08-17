Рублёв вышел в ¼ финала Цинциннати и снова сыграет с Синнером. А Мирра сотворила камбэк

Второй день отношения на корте выясняли финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова из России и экс первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки. Напомним, ночью противостояние спортсменок, проходившее в рамках второго круга, прервала непогода. Россиянка забрала стартовый сет за 52 минуты и со счётом 7:5. А во второй партии теннисистки продолжили борьбу, Павлюченкова с самого начала сета даже повела с брейком, но при счёте 4:2 в её пользу в Цинциннати начался проливной дождь. Поэтому из-за неблагоприятных погодных условий Анастасия и Каролина продолжить очное противостояние не смогли. В сегодняшней доигровке россиянка быстро дожала экс-лидера рейтинга WTA со счётом 7:5, 6:4 за 1 час 40 минут. Примечательно, что датчанка до этого семь раз обыгрывала нашу теннисистку, а единственную победу над соперницей Анастасия одержала в Цинциннати-2012. Павлюченкова сегодня же сразится с Чжэн Циньвэнь за четвертьфинал.