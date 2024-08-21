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Саснович победила во втором квалификационном раунде US Open

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович продолжает сражаться за выход в основную сетку открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Сегодня в поединке второго квалификационного раунда белоруска встречалась с британской теннисисткой Хизер Уотсон и победила — 6:1, 6:4. В решающем поединке за выход в основную сетку US Open соперницей Саснович будет турчанка Зейнеп Сонмез. В своем первом матче Александра Саснович уверенно переиграла представительницу Франции Хармони Тан — 6:2, 6:3.

Еще одна белорусская теннисистка Ирина Шиманович на старте квалификации победила японку Сару Саито — 6:4, 6:3, а во втором круге ее соперницей будет австралийка Майя Джойнт.

Третья белорусская представительница Алена Фалей уступила в первом раунде хорватской теннисистке Люции Чирич Багарич — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Чтобы пробиться в основную сетку US Open, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Без участия в квалификации в Нью-Йорке сыграют белоруски Арина Соболенко (2) и Виктория Азаренко (20). Основной этап последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема» пройдет с 26 августа по 8 сентября.