Саснович победила во втором квалификационном раунде US Open

Сегодня в поединке второго квалификационного раунда белоруска встречалась с британской теннисисткой Хизер Уотсон и победила — 6:1, 6:4. В решающем поединке за выход в основную сетку US Open соперницей Саснович будет турчанка Зейнеп Сонмез. В своем первом матче Александра Саснович уверенно переиграла представительницу Франции Хармони Тан — 6:2, 6:3.



Еще одна белорусская теннисистка Ирина Шиманович на старте квалификации победила японку Сару Саито — 6:4, 6:3, а во втором круге ее соперницей будет австралийка Майя Джойнт.



Третья белорусская представительница Алена Фалей уступила в первом раунде хорватской теннисистке Люции Чирич Багарич — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.



Чтобы пробиться в основную сетку US Open, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера.



Без участия в квалификации в Нью-Йорке сыграют белоруски Арина Соболенко (2) и Виктория Азаренко (20). Основной этап последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема» пройдет с 26 августа по 8 сентября.