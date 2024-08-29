Роддик — о Медведеве: Неизменно один из самых умных и вдумчивых голосов в теннисе

«Мед — неизменно один из самых умных, самых вдумчивых голосов в теннисе. Анализирует факты, сценарии, прежде чем сделать какой-либо вывод. Не заинтересован в прогнозах… попадает в точку, когда дело касается того, что вызывает много эмоций в теннисе, при этом оставаясь привязанным к фактам», — написал Роддик на своей странице в Х.