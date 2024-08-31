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Синнер в трех сетах победил О’Коннелла и вышел в ⅛ финала US Open

Итальянский теннисист, лидер мирового рейтинга, Янник Синнер вышел в ⅛ финала Открытого чемпионата США.

Источник: Getty Images

В матче 3-го круга Синнер одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом со счетом 6:1, 6:4, 6:2.

В следующем круге чемпион Australian Open 2024 сыграет с победителем матча Габриэль Диалло (Канада) — Томми Пол (США).