Синнер в трех сетах победил О’Коннелла и вышел в ⅛ финала US Open

В матче 3-го круга Синнер одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом со счетом 6:1, 6:4, 6:2.
В следующем круге чемпион Australian Open 2024 сыграет с победителем матча Габриэль Диалло (Канада) — Томми Пол (США).
Итальянский теннисист, лидер мирового рейтинга, Янник Синнер вышел в ⅛ финала Открытого чемпионата США.
В матче 3-го круга Синнер одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом со счетом 6:1, 6:4, 6:2.
В следующем круге чемпион Australian Open 2024 сыграет с победителем матча Габриэль Диалло (Канада) — Томми Пол (США).