«Сделать что-то особенное для неё». Путинцева — об инциденте с болгёрл на US Open

Не пыталась унизить её или кого-то ещё, не взяв этот мяч, который она мне дала. Не сделала ничего неуважительного по отношению к кому-либо в этот конкретный момент. Прошу прощения, если эта девушка думает, что это было что-то по отношению к ней. (И кстати, её зовут Кейт, очень милая девушка, которая поняла, что это не было ничего по отношению к ней). Я не могу сказать, что идеальна всю свою карьеру. Злюсь на судей, говорю глупости и иногда ругаюсь так, будто завтра нет. Виновата. Но никогда не ставила себя «сверху». Это просто не про меня.