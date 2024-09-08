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Ига Свёнтек поздравила Арину Соболенко с титулом на US Open

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поздравила вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко с победой на US Open — 2024.

Источник: Getty Images

В финале турнира Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

«Поздравляю, Арина. Замечательный турнир», — написала Свёнтек на своей странице в Х.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

На Открытом чемпионате США — 2024 Ига Свёнтек проиграла в четвертьфинале Джессике Пегуле. В нынешнем сезоне полька выиграла один турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».