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Видео: Арина Соболенко с командой шампанским отмечают победу на US Open — 2024

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ярко отпраздновала победу на US Open — 2024.

Вместе со своей тренерской командой они облились шампанским. Напомним, в финале турнира Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах. Благодаря двум выигранным турнирам подряд (ранее она выиграла титул в Цинциннати) с победами в финалах над Джессикой Пегулой Соболенко смогла продлить серию победных матчей до 12.