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The Times: Старый формат с домашними матчами Кубка Дэвиса может вернуться в 2025 году

Газета The Times сообщает, что Кубок Дэвиса может претерпеть очередные изменения.

Источник: Getty Images

По информации источника, турнир может частично вернуться к формату, который существовал до 2019 года.

Международная федерация тенниса (ITF) планирует избавиться от группового этапа и вернуть классический формат с отборочными матчами в феврале и ⅛ финала в сентябре. Поединки будут проходить на домашних кортах одной из команд, а не в одном месте, как в этом году.

Отмечается, что формат «Финал восьми» останется. На право проведения финальной стадии Кубка Дэвиса в ноябре 2025 года претендует Чжухай (Китай). Чтобы компенсировать недовольство игроков, ITF выделит крупные призовые деньги национальным федерациям, что приведёт к увеличению выплат теннисистам.