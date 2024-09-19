«Это очень лёгкое чувство». Даниил Медведев — об ощущениях перед началом Кубка Лэйвера

Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы. Даниил Медведев включён в европейскую команду. Его партнёрами станут болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. Капитан — швед Бьорн Борг. Григор Димитров заменил в команде испанского теннисиста экс первую ракетку мира Рафаэля Надаля.