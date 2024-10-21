Теннисисты Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP

Среди российских теннисистов в топ-100 обновленного рейтинга входит Карен Хачанов, ставший на минувшей неделе победителем турнира в Алма-Ате. На счету теннисиста 1 985 очков, он занимает 24-е место. Также в первой сотне находятся Роман Сафиуллин (888 очков; 60-я позиция) и Павел Котов (745; 75). Аслан Карацев потерял 177 мест и теперь занимает 316-ю строчку.