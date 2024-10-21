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Ольховский назвал закономерным возвращение Касаткиной в топ-10 рейтинга WTA

Ранее спортсменка стала победительницей турнира в Нинбо.

Источник: Robert Prange/Getty Images

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина показывала неплохую игру в течение всего сезона, неоднократно участвовала в финальных матчах турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), поэтому ее возвращение в первую десятку мирового рейтинга закономерно. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее Касаткина стала победительницей турнира в Нинбо. В обновленном рейтинга WTA Касаткина поднялась с 11-го на 9-е место.

«Я думаю, это закономерно, потому что в рейтинге учитываются результаты за год, а у Дарьи в этом году было много финалов. Сейчас в женском теннисе много нестабильных игроков, есть два-три игрока, которые претендуют на победы во всех турнирах, но и у них случаются сбои. Все может быстро поменяться за один неудачный турнир, но то, что у нас есть игрок в топ-10, это здорово», — сказал Ольховский.