Ольховский назвал закономерным возвращение Касаткиной в топ-10 рейтинга WTA

«Я думаю, это закономерно, потому что в рейтинге учитываются результаты за год, а у Дарьи в этом году было много финалов. Сейчас в женском теннисе много нестабильных игроков, есть два-три игрока, которые претендуют на победы во всех турнирах, но и у них случаются сбои. Все может быстро поменяться за один неудачный турнир, но то, что у нас есть игрок в топ-10, это здорово», — сказал Ольховский.