Ольховский назвал закономерным возвращение Касаткиной в топ-10 рейтинга WTA

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина показывала неплохую игру в течение всего сезона, неоднократно участвовала в финальных матчах турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), поэтому ее возвращение в первую десятку мирового рейтинга закономерно. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.
Ранее Касаткина стала победительницей турнира в Нинбо. В обновленном рейтинга WTA Касаткина поднялась с 11-го на 9-е место.
«Я думаю, это закономерно, потому что в рейтинге учитываются результаты за год, а у Дарьи в этом году было много финалов. Сейчас в женском теннисе много нестабильных игроков, есть два-три игрока, которые претендуют на победы во всех турнирах, но и у них случаются сбои. Все может быстро поменяться за один неудачный турнир, но то, что у нас есть игрок в топ-10, это здорово», — сказал Ольховский.