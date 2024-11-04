Даниил Медведев обошел Новака Джоковича в рейтинге ATP

ТАСС, 4 ноября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с пятой на четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Медведев принимал участие в «Мастерсе» в Париже, где во втором круге соревнований проиграл представителю Австралии Алексею Попырину (4:6, 6:2, 6:7 (4:7)). Серб Новак Джокович снялся с турнира до его начала и уступил четвертую позицию в рейтинге россиянину.
Лидером мирового рейтинга по-прежнему является итальянец Янник Синнер. На вторую строчку переместился представитель Германии Александр Зверев, победивший на турнире в Париже. Теннисист обошел в рейтинге испанца Карлоса Алькараса, который стал третьим.
Андрей Рублев теперь занимает девятое место, в рейтинге он опустился на две позиции. Дошедший до полуфинала «Мастерса» в Париже Карен Хачанов вернулся в топ-20 мирового рейтинга (19-е место). В топ-100 из россиян также входят Роман Сафиуллин (60) и Павел Котов (75).