Даниил Медведев обошел Новака Джоковича в рейтинге ATP

Андрей Рублев теперь занимает девятое место, в рейтинге он опустился на две позиции. Дошедший до полуфинала «Мастерса» в Париже Карен Хачанов вернулся в топ-20 мирового рейтинга (19-е место). В топ-100 из россиян также входят Роман Сафиуллин (60) и Павел Котов (75).