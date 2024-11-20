Рафаэль Надаль провел последний матч в карьере

Надаль — 22-кратный чемпион «Больших шлемов», больше него выиграл только Новак Джокович.
Испанцу принадлежит рекорд по количеству титулов «Ролан Гаррос» — он выигрывал его 14 раз. Надаль провел на этом турнире 116 матчей, уступив только в 4. В 2010—2015 годах он выиграл на «Ролан Гаррос» 39 матчей подряд, в 2016—2021-м — 35, в 2005—2009 — 31.
Надаль выиграл 92 титула в одиночке и 11 — в паре. У него 36 титулов категории «Мастерс». Также у Надаля два олимпийских золота — в 2008-м году он выиграл титул в одиночку\е, а в 2016 вместе с Марком Лопесом — в паре. Пять раз он становился чемпионом Кубка Дэвиса — в 2004-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2019-м.
За 22 года карьеры испанец выиграл 1080 матчей. Его процент выигранных встреч — 82,5, это второй результат в истории.
Испанец возглавлял рейтинг 209 недель (56 — подряд), и пять раз завершал сезон на первой строчке. Он установил рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10, находясь там 912 недель.
11 моментов величия Рафаэля Надаля.
Каким был Надаль в первый год в туре — детское лицо, победа над Федерером, первый титул.