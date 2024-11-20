Рафаэль Надаль провел последний матч в карьере

Надаль выиграл 92 титула в одиночке и 11 — в паре. У него 36 титулов категории «Мастерс». Также у Надаля два олимпийских золота — в 2008-м году он выиграл титул в одиночку\е, а в 2016 вместе с Марком Лопесом — в паре. Пять раз он становился чемпионом Кубка Дэвиса — в 2004-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2019-м.