Рафаэль Надаль: «Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком и парнем, который следовал за мечтой — и добился больше, чем когда-либо мечтал»

"Титулы, цифры, конечно, существуют. Наверное, люди их знают. Но я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке. Мне повезло, что мой дядя был тренером по теннису, что у меня была семья, которая всегда меня поддерживала.