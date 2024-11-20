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Рафаэль Надаль: «Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком и парнем, который следовал за мечтой — и добился больше, чем когда-либо мечтал»

"Титулы, цифры, конечно, существуют. Наверное, люди их знают. Но я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке. Мне повезло, что мой дядя был тренером по теннису, что у меня была семья, которая всегда меня поддерживала.
Источник: Спортс"

Я был ребенком, который следовал за мечтой, работал изо всех сил, чтобы добиться того, чего я добился.

И нужно быть честным: многие работают изо всех сил, многие выкладываются каждый день — но мне очень повезло. Жизнь дала мне возможность прожить невероятные моменты благодаря теннису.

Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком и парнем, который следовал за мечтой — и добился больше, чем когда-либо мечтал".

? Рафаэль Надаль ушел из тенниса. Теперь официально.

11 моментов величия Рафаэля Надаля.

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Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен — он гений.