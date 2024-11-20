Рафаэль Надаль: «Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком и парнем, который следовал за мечтой — и добился больше, чем когда-либо мечтал»

Я был ребенком, который следовал за мечтой, работал изо всех сил, чтобы добиться того, чего я добился.
И нужно быть честным: многие работают изо всех сил, многие выкладываются каждый день — но мне очень повезло. Жизнь дала мне возможность прожить невероятные моменты благодаря теннису.
Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком и парнем, который следовал за мечтой — и добился больше, чем когда-либо мечтал".
? Рафаэль Надаль ушел из тенниса. Теперь официально.
11 моментов величия Рафаэля Надаля.
Каким был Надаль в первый год в туре — детское лицо, победа над Федерером, первый титул.
Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен — он гений.