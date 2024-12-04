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Первая ракетка мира рассказал об отношениях с российской теннисисткой

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал об отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской. Его слова приводит Esquire.

Источник: Matthew Stockman/Getty Images

Спортсмен заявил, что роман с Калинской не изменил его. «Я не могу позволить себе меняться как игрок или как человек. Этого не случилось, поэтому отношения работают», — подчеркнул он.

21 ноября издание Corriere dello Sport сообщило, что Калинская и Синнер могли расстаться. По их информации, спортсмены продолжительное время не виделись. Кроме того, россиянка не присутствовала на матчах теннисиста на Итоговом турнире АТР.

Об отношениях Синнера и Калинской стало известно летом 2024 года. В октябре итальянец якобы сделал предложение российской теннисистке.