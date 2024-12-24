«В России не давали возможности бесплатно тренироваться». Путинцева объяснила, почему выступает за Казахстан

"Было много причин на самом деле, не только финансовая сторона. В Росссии я была одним из лидеров и по юниорам, и до 14 лет, и до 12. Все время я выделялась. А мне в России не давали возможности бесплатно даже тренироваться. У меня папа за все корты платил сам. Зимой было тяжело, потому что время ограничено, корты стоят дорого. Помимо корта, ты должен платить за тренера, за мячи, за весь процесс.