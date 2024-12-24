«В России не давали возможности бесплатно тренироваться». Путинцева объяснила, почему выступает за Казахстан

До 2012 года Путинцева представляла Россию и считалась одной из самых перспективных теннисисток мира. 29-летняя Путинцева занимает 29-е место в мировом рейтинге и является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде.
"Было много причин на самом деле, не только финансовая сторона. В Росссии я была одним из лидеров и по юниорам, и до 14 лет, и до 12. Все время я выделялась. А мне в России не давали возможности бесплатно даже тренироваться. У меня папа за все корты платил сам. Зимой было тяжело, потому что время ограничено, корты стоят дорого. Помимо корта, ты должен платить за тренера, за мячи, за весь процесс.
В Казахстане мне предложили условия, тренировочные базы. Когда я приехала туда первый раз, мне сразу вынесли коробку мячей. У меня папа такой: «Ни фига себе, коробка мячей! Новая!» У нас же в Москве коробка мячей на месяц. А тут прилетел на неделю — коробка. У меня папа такой: «Опа, а в Москву можно забрать?» (смеется).
Давали все время прекрасные условия тренировочные. Приходили тренеры, кто-то помогал, спаррингов давали. Конечно же, когда тебе создают условия — это лучше, чем когда тебе никаких условий не создают.
Плюс мне не давали уайлд-карды. Ни на Кубок Кремля, ни на Питер, никуда. Объясняли, что есть другие игроки, более взрослые, кто заслужил. Хотя я никогда не понимала, когда давали уайлд-кард кому-то, кого я обыгрывала, говорили, что у нее какие-то результаты были лучше до 16 на чемпионате Европы. Я до 18 уже играю, стою в двадцатке. А там девочка выигрывает чемпионат Европы и ей дают уайлд-кард.
Были такие случаи непонятные. Папа расстроился, мы полетели в Казахстан, начали тренироваться там. Поступило предложение и мы согласились. Я могу сказать однозначно, что благодаря Казахстану, я сейчас там, где я есть, потому что мне сделали условия и для тренировок, и для подготовки, чтобы показывать больше свой максимум«, — заявила Путинцева в интервью ютуб-каналу “Лучший теннисный подкаст”.